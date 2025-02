Šī ķīniešu animācijas filma ir kļuvusi par astoto pasaulē ienesīgāko filmu!

"Ne Zha 2" ir turpinājums 2019. gada hitam "Ne Zha". Filma ir balstīta uz 16. gadsimta Ķīniešu romānu "Dievu iecelšana" (The Investiture of the Gods). Stāsts ir par zēnu ar maģiskām spējām, kurš cenšas aizsargāt Chentangguan, cietokšņa pilsētu. Filmu ir režisējis Sičuanā dzimušais režisors Jangs Jū (Yang Yu), pazīstams arī kā Džiaozi, un 2025. gada lunārā Jaunā gada ieņēmumus valstī virzīja uz visu laiku augstāko līmeni.