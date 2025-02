FOTO: "Mātes mīlestība pāri visam!" Par gada skaistāko zemūdens fotogrāfiju atzīta vaļu mātīte un viņas mazulis

Starptautiskais konkurss "Underwater Photographer of the Year" Lielbritānijā tiek rīkots katru gadu. 2025. gadā konkursā tika pieteiktas 6750 zemūdens fotogrāfijas no 28 dažādām valstīm. Uzvarētāji tika paziņoti apbalvošanas ceremonijā Londonā, ko organizēja "The Crown Estate".