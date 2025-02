Rīgā uzstāsies dziedātāja un "Grammy" balvas laureāte Meisija Greja

Koncerts notiks koncertturnejas laikā par godu Grejas debijas albuma "On How Life Is" 25 gadu jubilejai. Koncerta rīkotāji izceļ dziedātājas "gludo, juteklisko un autentisko skatījumu uz R&B mūziku" un "spēju joprojām skanēt inovatīvi un svaigi".