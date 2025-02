"Krokodilu mednieka” Stīva Ērvina meita atklāj pārsteidzošu faktu par savu tēvu

Sarunas laikā Bindi atklāja arī sirdi plosošu atmiņu no bērnības. Viņa atzina, ka viens no iemesliem, kāpēc viņa uzrakstīja runu tēva bērēm, bija bailes par to, ka varētu aizmirst viņu. "Kad tēvs nomira, katrs pieaugušais man teica: "Laiks dziedē visas rētas." Un es, kā astoņgadīga meitene, domāju – ko, pie velna, tas nozīmē? Kāpēc cilvēki man saka, ka kādu dienu es par to aizmirsīšu?"