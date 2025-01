Intars Busulis gatavojas noskriet pusmaratonu...

“Uz sevi skatoties, bija ļoti dīvaini! No safilmētā materiāla līdz pirmizrādei neko nebiju redzējis, tāpēc bija bail, kā izskatīšos. Tēlā iejusties nebija grūti, lai gan nācās sev pārkāpt tajā ziņā, ka negribēju publiski izrādīt to tupumu, kāds piemīt manam varonim. Jā, tā bija zināma drosme no manas puses,” smejas Intars Busulis, piebilstot: “Bet tizlumu gan man nevajadzēja pietēlot, tas manī patiešām ir, arī ģimene zina, ka esmu tizls – labā nozīmē! Un to varēju arī izrādīt.”