Hiphopa leģenda Busta Rhymes ar iespaidīgu šovu uzstāsies "Arēnā Rīga"

Busta Rhymes, pazīstams ar savu nepārspējamo vārdu un ritma meistarību, ir izveidojis ikonisku karjeru, kas ilgst vairāk nekā trīs desmitgades. Viņš ir izdevis daudzus zelta un platīna albumus, bijis 12 reizes nominēts "Grammy" balvai un sadarbojies ar tādām zvaigznēm kā Dr. Dre, Jay-Z un Meraiju Keriju. Viņa kulta hiti, tostarp "Gimme Some More", "Touch It" un "Break Ya Neck", ir kļuvuši par klasiku.