Nākamgad veikalos parādīsies spēle, kas ienākumu ziņā var pārspēt 2024. gada visienesīgākās filmas

Pirmās divas sērijas spēles bija divdimensiju, bet kopš 2001. gadā izdotās GTA III darbība notiek trīsdimensiju pasaulē. “DMA Design” pārtapa par “Rockstar North”, kuras paspārnē tapušas ļoti populārās “GTA Vice City” (2002. g.), “GTA San Andreas” (2004. g.), GTA IV (2008. g.), GTA V (2013. g.) un vairāki papildinājumi, tostarp "GTA Liberty City Stories" (2005. g.), "GTA Vice City Stories" (2006. g.), "GTA IV: The Lost and Damned" un "GTA IV: The Ballad of Tony Gay" (abas 2009. g.). GTA sērijas spēlēm ir raksturīgi, ka vairāki spēļu galvenie un ne tik galvenie varoņi var būt pārceļot uz citām spēlēm un pat piedzīvot ne visai patīkamas beigas.