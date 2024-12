Desmit labākie, viens uzvarētājs: šova "Ir talants!" fināls jau šonedēļ

Šajā vakarā uz skatuves kāps atlasēs iepazītie zelta pogas ieguvēji – valmierietis Mariuss Grencis, dziedātāja Elly Bert, ukraiņu dziedātājs Artems Fesko un apvienība ““Fierce Phoenix Athletics”. Viņiem pievienosies vietu finālā izcīnījušie pusfinālisti – dziedātāja Rēzija Anna Jaseviča, mūziķis Jānis Rugājs, gaisa akrobāte no Ukrainas Anastasija Horbatseviča, gaisa akrobātu duets no Ukrainas “Elmaks”, dziedātājs Georgs Rukmanis-Počs un deju apvienība “House of berries”.