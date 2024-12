Hiphopa leģendu draudzība zem lupas: Jay-Z un Diddy apsūdzību ēnā

Neskatoties uz konkurenci, viņi bieži sadarbojās mūzikā un atbalstīja viens otra biznesa projektus. Piemēram, 1997. gadā Jay-Z piedalījās Diddy debijas albumā "No Way Out", un nākamajā gadā viņš iedziedāja pantu Diddy otrajā albumā. 2008. gadā viņi abi parādījās uz žurnāla "Forbes" vāka rakstā "The New Kings of Hip-Hop", kas apliecināja viņu kā vadošo hiphopa uzņēmēju statusu.