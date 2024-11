FOTO: Aesthetica klīnika atzīmē dzimšanas dienu ar svinīgu pasākumu

Pasākuma programma bija rūpīgi izplānota, lai savītu estētisku baudījumu ar emocionālu tuvību. Vakara gaitā viesi baudīja Sonoras Vaices, vienas no Latvijas izcilākajām operdziedātājām, brīnišķīgo priekšnesumu. Kopā ar diriģentu Normundu Vaici, kurš spēlēja pavadījumā klavieres, viņa uzstājās ar tādiem skaņdarbiem kā Džudītes ārija no Franča Lehāra Džudites ārijas un Alčīnas āriju "Mi restano le lagrime" no Georga Frīdriha Hendeļa operas Alčīna. Viņas spēcīgā balss, klaviermūzikas pavadījumā, radīja neaizmirstamu un cildenu atmosfēru. Pēcāk viesus priecēja DJ SerGucci, ar mūzikas ritmiem papildinot vakara eleganto un nepiespiesto atmosfēru.