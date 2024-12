Mazā ukrainiete Veronika uz Latvijas talantu šovu atbrauc pa taisno no kara

Runājot par meitas apbrīnojamo plastiku, izpildot sarežgītus cirka mākslas trikus, Svetlana atklāj, ka jau gada vecumā, ejot mammai līdzi uz darbu, Veronika sākusi atkārtot kustības, ko treniņa laikā veikuši citi bērni, trīs gadu vecumā pirmo reizi uzstājusies festivālā Odesas cirka manēžā, bet piecos gados mammai un vienlaikus trenerei jau lūgusi, lai palīdz sagatavot solo numuru. “Dievs meitu no dzimšanas ir apveltījis ar šādu talantu. Viņa jau kopš mazotnes ir ļoti elastīga, plastiska. Pateicoties tam, ka izrāda interesi, ir neatlaidīga, centīga, ar milzīgām darba spējām un viņai tas patīk, šis talants nemitīgi attīstās. Ja viņa ar to nenodarbotos, tad arī nebūtu šo pārcilvēcisko spēju. Kas attiecas uz unikālo triku, ko Veronika izpilda, ar speciālu cirka mākslinieku zobu ierīci pilnībā noturot savu ķermeni, viņa ir sasniegusi Ginesa rekordu, jo Ukrainā ir visjaunākā cirka mākslas vingrotāja, kas to spēj paveikt. Šo rekordu reģistrējām, kad Veronikai bija seši gadi. Līdz pat šai dienai viņa ir vienīgā Ukrainā, kas to dara. Viņa šo triku ir uzlabojusi un tagad ne tikai spēj noturēt savu ķermeni ar zobiem, bet, atrodoties šādā pozīcijā, spēj arī griezties uz rotējoša statīva. Pirms Veronika apguva šo triku, mēs ar vīru ilgi centāmies meitu atrunāt, taču viņa bija pārliecināta par savu lēmumu. Pasūtījām speciālo cirka mākslinieku zobu ierīci, un mēneša laikā Veronika iemācījās noturēt ar zobiem savu ķermeni,” par meitas panākumiem stāsta Svetlana.