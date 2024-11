Viņsaulē aizgājušā Jāņa Dāvja greznajai villai "Margarita" joprojām nav atradies pircējs

Viņsaulē azartspēļu biznesa lauva Jānis Dāvis aizgāja 2015. gada pavasarī. Uzņēmēja mirstīgās atliekas tika atrastas viņa Jūrmalas mājas garāžā. Notikušais Dāvja paziņām un līdzgaitniekiem bija liels pārsteigums. Viņi atzina, ka pēdējā laikā Dāvim bijusi ļoti savrupa dzīve, jo vai nu dzīvojis pa ārzemēm, vai mitinājies mājās un ārā devies ļoti reti. Lielāko daļu savu firmu Dāvis jau pirms vairākiem gadiem bija pārdevis un, lai gan daudzkārt minēts Latvijas miljonāru sarakstā, pēdējos gados sabiedrībā rādījās reti, dzīvoja pieklusinātu dzīvi, veltot laiku saviem hobijiem – kāršu spēlēšanai, kalnu slēpošanai, tenisam un mākslas darbu kolekcionēšanai. Villu "Margarita" uzņēmējs tika nosaucis savas sievas vārdā, un tieši Margaritai Dāvei īpašums šobrīd pieder. Kā liecina Zemesgrāmatā pieejamā informācija, viņa to 2007. gadā par 1,3 miljoniem latu iegādājusies no AS Admirāļu klubs – šā uzņēmuma līdzīpašnieks bija Jānis Dāvis. Zemesgrāmatā arī lūkojams, ka 2021. gada vasarā īpašumam nostiprināta hipotēka gandrīz 2,25 miljonu eiro apmērā.