Otrā pasaules kara spiedzes: Neizstāstītais par kara laika varonēm

Viņa ir zināma kā “Klibā dāma” – Virdžīnija izvairījās no sagūstīšanas, līdz pat četrām reizēm dienā mainot savu masku. Viņas darbības kļuva leģendāras – no kontrabandas misijām policijas iecirknī Marseļā līdz pat 12 cietumnieku atbrīvošanai. Lai arī Virdžīnija nonāca Gestapo redzeslokā, viņas spēja pielāgoties un drosme padarīju viņu par vienu no Otrā pasaules kara efektīvākajiem spiegiem – viņu tā arī nekad nenotvēra.