Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - vēsturiska drāma, neparasts detektīvs un pašmāju dokumentāls kino

Seriālam ir astoņas sezonas, 125 sērijas un astoņas "Emmy" balvas, kā arī viens "Zelta globuss" – to ieguvis titullomas atveidotājs Tonijs Šalubs kā labākais aktieris. Viņam spēlēt Monku bijis īsts izaicinājums – kā noturēt skatītāju interesi par šo tēlu astoņu sezonu garumā. “Bija brīži, kad mēs riskējām ar pilnu jaudu, un tas patiešām darbojās. Tas bija atsvaidzinoši un atbrīvojoši, un mēs sapratām, ka varam to atkārtot. Mēs varam to darīt atkal un atkal, ja to darām gudri, ar cieņu pret tēlu,” atzīst Šalubs.