Kā kļūt par labāko austeru atvērēju pasaulē? Latvieša Renāra Purmaļa triumfa stāsts

Čempionātam Renārs gatavojās ļoti nopietni – vēris austeres pasākumos, bijuši gan fiziskie treniņi trenažieru zālē, gan “sausie” treniņi ar tukšu čaumalu kārtošanu uz paplātes ātrumā, gan mentālie treniņi. “Atvērt austeres ir fiziski sarežģīti, tāpēc vajag uztrenēties līdz tādam līmenim, ka to dari viegli, bez piepūles. Austeru atvēršanai nav jābūt grūtai, to nedrīkst darīt ar spēku. Ir jāatver ar filigrānu kustību, un ir jābūt pietiekami spēcīgam, lai tas sanāktu viegli. Bet, protams, ar mazām plaukstām nekas labs nesanāks. Vēl trenēju arī muguras muskuļus, elpošanu,” žurnālam "Kas Jauns" skaidro Renārs, uzsverot, ka liela nozīme ir arī mentālai sagatavotībai. Par to viņš pārliecinājās pēc pērn pasaules čempionātā izcīnītās otrās vietas, kad nākamajās trīs sacensībās savas pašpārliecinātības dēļ cieta sakāvi: “Nejauši iepazinos ar bijušo kalnu slēpotāju Kristapu Zvejnieku, kurš tagad ir sporta psihologs un palīdz sportistiem sagatavoties sacensībām mentāli. Viņš izstāstīja, kā tikt galā ar stresu, kā būt psiholoģiski spēcīgam. Viņš man uzdeva ļoti labu jautājumu – vai ar to rezultātu, ko uzrādu savos treniņos, varu uzvarēt? Atbildēju, ka jā! Un tad viņš turpināja ar mani strādāt, un tas patiešām palīdzēja.”