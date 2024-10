"Dzīvē es neesmu tāds idiots!" - ceļotājs un soctīklu anarhists Žigimants Krēsliņš par savu vulgāro tēlu

Par Žigi radies iespaids, ka viņš ir vulgārs tipiņš, kas izsakās ne tikai sulīgi, bet arī diezgan parupji, taču patiesībā tas ir apzināti izveidots tēls. Varētu pat teikt – parodija. “Kad izlēmu pieņemt šādu tēlu, toreiz ar sievu Anglijas lidostā stāvējām rindā uz Latvijas reisu. Starp mūsu bāleliņiem, normāli iešvilpušiem. Klausoties viņu sarunās... To visu dzirdot, atlika vien šausmināties: “Ak dies, ak dies!” vai arī ierēkt. Es izvēlējos otro, jo tādus domugraudus un pērles, kas tur nāca ārā, nevarēja aizmirst! Nolēmu, ka vajadzētu to visu parodēt, apzināti pietēlot. Tāpēc arī savos video rādīju, ka esmu iešvilpis, runāju attiecīgā stilā,” skaidro Žigis, spriežot, ka viņa izveidoto tēlu visprecīzāk varētu apzīmēt ar vārdu pāķis vai jefiņš. “Citreiz komentāros raksta, ka esmu klauns. Es to uztveru kā pagodinājumu, kā labu novērtējumu. Jā, esmu kā pāķis. Es gan negribu apvainot cilvēkus no laukiem, tur daudzi ir gudri un inteliģenti, bet ir jau tāds teiciens, ka vari cilvēku dabūt ārā no pāķiem, bet pāķi no cilvēka – nekad...”