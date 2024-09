"Viņu uztver kā klēpja sunīti". Princis Harijs esot kļuvis Meganai Mārklai "lieks"

“Taču dažas uzticības personas, kas zina par pils aizkulisēm, uzskata, ka princis ir sapratis, ka lielākā daļa no visa ir Meganas vaina.” Iekšējās informācijas avots portālam atzinis, ka tāpēc Harijs tagad plānojot “slepenu” atgriešanos Anglijā, izmisīgi cenšoties panākt neatkarību no Meganas kontroles. “Tā it kā viņš būtu liekais jeb rezervists Meganai, tāpat kā rezerves troņmantnieks aiz sava brāļa Viljama. Man ir teikts, ka viņam ir maz draugu [ASV] un viņš jūtas izolēts savā Montesito savrupmājā,” norādījis avots. “Tam nevajadzētu būt pārsteigumam, ka viņš plāno slepenu atgriešanos Anglijā.”