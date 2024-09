Zinātnieks atklāj psiholoģisku iemeslu, kāpēc dažiem cilvēkiem šausmu filmas šķiet nomierinošas

“Mēs atklājām, ka daudzi cilvēki jūtas tā, it kā viņi kaut ko uzzinātu par sevi un attīstītos kā personības. Par to bieži dzirdam reālās traģēdijās, par šo posttraumatisko izaugsmi vai “es priecājos, ka pārdzīvoju to vai to, jo es kaut ko iemācījos un izaugu kā personība.” Tas var attiekties uz visu, sākot no biedējošu filmu skatīšanās un beidzot ar biedējošu spēļu spēlēšanu bērnībā,” stāsta zinātnieks.