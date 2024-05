FOTO: latviešu slavenības Filipīnās peld kopā ar haizivīm

Nākamajā rītā Yana visiem palūgusi “būt uz strīpas” jau pulksten četros no rīta. Ņemot vērā, ka iepriekšējā dienā viņas plāni negaidīti tika mainīti, otro dienu Yana nolēmusi organizēt ļoti piesātinātu. Pirmā izklaide – pelde kopā ar vaļu haizivīm! Taču ceļš līdz tai ir visai garš – jābrauc trīs stundas. Pasaulē ir tikai sešas vietas, kur iespējama šāda atrakcija, un šī ir viena no retajām, kur vaļu haizivis ir redzamas visu gadu. Tās cilvēkam nav bīstamas, jo pārtiek no garnelēm un citiem maziem jūras radījumiem. “Bija drusciņ bailīgi, jo mēs bijām nostrostēti, ka nedrīkstam pieskarties tām haizivīm, bet viņas nāca ļoti tuvu,” stāsta Elita Mīlgrāve.