Markus Riva ved latviešus uz Manilas graustu rajoniem. Tur redzētais šokē

Termometra stabiņš joprojām ne mirkli nav noslīdējis zem plus 30 grādiem, tāpēc Markum nav nemaz tik vienkārši no rīta piecelt savus ceļabiedrus, no kuriem dažs labs gulēt aizgājis vien piecos. Tomēr viņš ir gana nepacietīgs doties prom no tarakānu iemīļotās viesnīcas, jo saplānojis visai spraigu programmu, kā arī atradis jaunas naktsmājas.