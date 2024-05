Rita Ora cenšas augumu paslēpt tikai aiz pērlīšu virtenēm un izpelnās salīdzinājumus ar vulgāri ģērbto Kanjes Vesta sievu Bjanku Censori

Rita Ora bija viena no cienījamām viešņām, kura ielūgta uz ikgadējo “Met Gala” pasākumu. Uz balli, kuras tēma šogad bija “Dusošās skaistules: Modes atmoda”, dziedātāja ieradās kopā ar vīru režisoru Taiku Vaititi. Viņa bija izvēlējusies drosmīgu tērpu, kas sastāvēja no krāsainu pērlīšu virtenēm, kas sākās pie plecu un kakla līnijas un piesedza krūtis un intīmākās vietas, bet pilnībā atsedza gurnus un kājas visā to garumā.