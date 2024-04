NASA plāno uz Titānu nosūtīt dronu

Pirmais un pagaidām vienīgais cilvēces radīts lidaparāts, kas lidojis uz citas pasaules, ir Marsa helikopters “Ingenuity”, kas laikā no 2021. gada aprīļa līdz šā gada janvārim pacēlās no Sarkanās planētas virsmas 72 reizes, kamēr pētnieki cerēja tikai uz piecam reizēm un 30 dienu ilgu misiju. Titānam atšķirībā no Marsa ir blīva atmosfēra, četrreiz blīvāka nekā uz Zemes, kas padarīs robota lidotspēju daudz vienkāršāku. Gravitācija uz Titāna ir tikai 14% no Zemes pievilkšanas spēka, bet tas saņem tikai 1% no Saules gaismas, salīdzinot ar mūsu planētu.