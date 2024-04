Palaidne, kam ļoti patīk ūdens - kāda ir pašmāju TV zvaigzne Urga

Vienlaikus galvā radās ideja par jaunu TV raidījumu – tādu kā Latvijas upju ceļvedi, kas skatītājus iepazīstinātu ar mūsu upēm, neparastām vietām un tur sastaptiem cilvēkiem. Ietekmējoties no Džeroma K. Džeroma darba "Trīs vīri laivā", radās doma, ka pa vidu tam visam būs suns. Tāpēc Ilze noskatīja īru ūdensspanielu – šķirni, kas mīl ūdeni, taču neveicās nekur Latvijā šādu eksemplāru satikt. “Domāju, aiziešu uz suņu izstādi, paskatīšos, kā tie izskatās dzīvē. Taču izstādē viņu nebija,” Ilze stāsta. Taču tajā pašā dienā, ejot mājās no izstādes, parkā satikusi četrus mēnešus mazo Urgu, kuras pagaidu saimnieki meklējuši viņai jaunas mājas. “Vārdiņš Urga jau bija iedots, ūdens sunītim patīk, tāds maziņš un aktīvs ļepausis, nebija daudz jādomā, tā bija mīlestība no pirmā acu skata,” Ilze ar smaidu atceras.