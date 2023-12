Dārtas Danevičas dēļ aktrises vecāki pamet mājas

"Spēlmaņu nakts" gada aktrises balvas ieguvējas Dārtas Danevičas kā profesionāli, tā sadzīviski lielākie atbalstītāji ir viņas mamma Zita un tētis Jānis. Pirmizrādēs viņi allaž ierodas meitu sveikt klātienē, bet, kad norisinājās "Spēlmaņu nakts" ceremonija, viņi Dārtas apbalvošanu skatījās TV ekrānā, jo tovakar bija uzņēmušies rūpes par divarpus gadus veco mazdēlu Kaupo.

Kā zināms, pēc šķiršanās no dēla tēva Artusa Kaimiņa Dārtai Danevičai sākusies sīva cīņa par bērna turpmāko audzināšanu. Lai pastāvētu par savām tiesībām, kuru sakarā, Dārtas ieskatos, nav adekvātas pretimnākšanas no bāriņtiesas, aktrise pat bija nokārtojusi tikšanos ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kam izkratīja sirdi par privātās dzīves nebūšanām. Sarunu ceļā izlīgt un vienoties par to, kā dalīt vecāku rūpes par atvasi, ar bērna tēvu neesot iespējams, jo kādreizējais mīlas pāris sagājis tādā naidā, ka viens ar otru pat nekomunicē.

Arī Danevičas vecākiem, kā noprotams, neizdodas kļūt par vidutājiem un apdzēst uguņojošo bezdibeni Dārtas un Artusa starpā. Žurnāla "Kas Jauns" vaicāti par viņu šā brīža attiecībām ar mazdēla Kaupo tēvu Artusu Kaimiņu, aktrises vecāki sparīgi atgaiņājas ar rokām un gluži kā par Harija Potera ļauno varoni Voldemortu teju vienbalsīgi paziņo: “Kuššš! Šīs personas vārdu mēs nepieminam!” “Kā jau minēju, visos dzīves aspektos esam kopā ar savu meitu Dārtu un viņai palīdzam, kā un cik vien spējam,” uzsver Dārtas tēvs Jānis, atklājot: “Īstenībā meitas dēļ pilnībā esam mainījuši savu dzīvi. No Latgales, no Jēkabpils, esam pārcēlušies tuvāk Rīgai, un tagad esam kļuvuši par vidzemniekiem. Vēlējāmies būt meitai tuvāk, biežāk būt kopā, viņu atbalstīt.”

Dārta ar tēti Jāni Daneviču un mammu Zitu Daneviču šoruden, svinot "Leopoldštates" pirmizrādi Dailes teātrī. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Dārtas vecāki ir mediķi – mamma Zita Daneviča ir neiroloģe, tētis Jānis Danevičs – ķirurgs. 40 gadu viņi bija nodzīvojuši un nostrādājuši Jēkabpilī, un arī jaunajā dzīvesvietā ar darba atrašanu neesot bijis ne mazāko problēmu. “Mediķi vienmēr un visur ir vajadzīgi,” saka Jānis, uzsverot, ka gan jauniem cilvēkiem, gan ļaudīm savos gados iesaka būt atvērtiem dzīves pārmaiņām. “Cilvēkiem ir jāuzticas sev un ir jābūt drosmīgiem radikāli gan mainīties pašiem, gan mainīt savus dzīves apstākļus. Dzīvojot savā burbulī, jau šķiet, ka viss ir pareizi, ērti un labi, bet, izejot ārā no tā, patiesībā paveras vēl tik daudz iespēju. Mēs ar sievu esam ļoti gandarīti, ka šo soli spērām,” viņš piebilst.

