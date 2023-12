Seriāla "Lielā sprādziena teorija" nesmēķējošajai aktrisei atklāts plaušu vēzis

Sociālajā platformā “TikTok” publicētajā video no slimnīcas viņa pavēsta, ka ārstu diagnoze viņai bijusi pilnīgs pārsteigums. Ļaundabīgais audzējs atklāts pēc parastām asins analīzēm. Aktrise atzina, ka viņai ir ļoti paveicies, ka ļaunā slimība atklāta agrīnā stadijā, tādējādi sekmīgi veikta operācija.

Tuvāko laiku viņa veltīs veselības uzlabošanai, pēc tam cer atgriezties darbā un ierastā dzīves ritmā.

2018. gada februārī Mikuči apprecēja mūziķi un ierakstu producentu Džeiku Sinklēru, bet 2020. gada janvārī viņiem piedzima dēls. Viņas brālis Mets arī ir aktieris.

“Lielā sprādziena teorija” (The Big Bang Theory) ir ASV situāciju komēdijseriāls, kurš iznāca no 2007. līdz 2019. gadam. Tajā stāstīts par to, kā blakusdzīvoklī, kurā mitinās divi izcili, taču dīvaini un nesabiedriski fizikas zinātnieki, ievācas meitene, kas nepārtraukti pierāda, cik maz viņi zina par pasauli ārpus laboratorijas.

Seriāla daudzo gūto godalgu skaitā ir Amerikas Filmu institūta balva 2010. gadā "Gada televīzijas programma" kategorijā, "Zelta globusa" balva 2011. gadā Džimam Pārsonsam kā labākajam aktierim televīzijas seriālā. Viņa kā komēdiju seriāla aktiera sniegums analoģiski novērtēts ar "Emmy" balvām 2010., 2011., 2013. un 2014. gadā.