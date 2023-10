Maksims Galkins noliedz, ka kopā ar Pugačovu pametis Izraēlu: "Ja nevaru iet uz fronti, cīnīšos citādi"

Pirmdien Maksims Galkins sociālajos tīklos ievietojis video, kurā apstiprina, ka joprojām atrodas Izraēlā un negrasās.

"Pirms vairāk nekā pusotra gada mēs kopā ar ģimeni aizbraucām no Krievijas. Kaut arī mūsu aizbraukšanu centās nosaukt par bēgšanu, tā nav taisnība. Cilvēki bēg no briesmām, bet mums nekas nedraud. Krievijai 2022. gada februārī nekas nedraudēja. Kāpēc mēs aizbraucām, es neskaidrošu, jo gudri cilvēki to saprot, bet muļķiem skaidrot ir bezjēdzīgi," viņš teica.

Galkins uzsvēra, ka Izraēla ir arī viņa zeme - no mātes puses Maksims Galkins ir ebrejs. Un, kad valstij uzbruka "Hamas" kaujinieki, viņš nav bēdzis, bet palicis kopā ar izraēliešiem.

"Mēs izvēlējāmies Izraēlu un nenožēlojam ne minūti. Un šodien, šajās Izraēlai grūtajās un skumjajās dienās, mēs esam šeit. Mēs pat neapsvērām iespēju kaut kur braukt, kaut arī šāda iespēja ir," sacīja Galkins.

"Apšaude. Sēžam bumbu patvertnē," ievietojot foto ar bērniem Ļizu un Gariju, "Instagram" ziņo Galkins. (Foto: https://www.instagram.com/maxgalkinru/)

"Tie, kuri jautā, kāpēc neesmu frontē, varu teikt, ka, ja es dienētu armijā, es patiešām dotos aizstāvēt Izraēlu. Bet man ir iespēja atbalstīt šo valsti arī citā veidā. Iešu nodot asinis, palīdzēšu. Domāju, ka tiem izraēliešiem, kuri runā krieviski, ir svarīgi, ka mēs ar Allu šodien esam šeit. Tagad, šajā Izraēlai tik grūtajā laikā. Valodu mācās arī mūsu bērni," viņš piebilda, izsakot atbalstu tiem, kuri cīnās par Izraēlu.

Jauns.lv jau ziņoja, ka uz Izraēlu sestdienas rītā pl. 6.30 no Gazas joslas tika palaisti vairāki tūkstoši raķešu. Uzbrukuma laikā noslepkavoti vismaz 700 izraēliešu. Starp upuriem absolūtais vairākums ir civilpersonas, un tikai 44 ir karavīri.

Palestīniešu teroristi paziņojuši, ka sagrābuši arī vairāk nekā 130 ķīlniekus, kas nogādāti Gazas joslā. Viņu vidū ir gan militārpersonas, gan civilisti, tajā skaitā sievietes, bērni un gados veci cilvēki.

Izraēlas varasiestādes iepriekš ziņoja, ka valsts teritorijā līdz šim likvidēti 400 kaujinieki, bet vairāki desmiti saņemti gūstā.

Gazas joslas jeb Gazas sektora 365 kvadrātkilometros dzīvo aptuveni divi miljoni palestīniešu, kas to padara par vienu no blīvāk apdzīvotajām vietām uz planētas.