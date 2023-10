Reperis Dreiks pārtrauc savu mūzikas karjeru

Tikai dažas stundas pēc jaunā albuma "For All The Dogs" iznākšanas daudzu "Grammy" balvu ieguvējs paziņoja, ka viņam jau gadiem ilgi bijušas problēmas ar vēderu.

"Iespējams, ka es uz kādu laiku pārtraukšu dziesmu rakstīšanu," viņš teica piektdien savā radio raidījumā.

Pēc viņa paziņojuma tika atlikti vairāki gaidāmie priekšnesumi.

"Pirmkārt un galvenokārt man ir jākoncentrējas uz savu veselību," sacīja reperis.

"Man jau gadiem ilgi ir bijušas problēmas ar vēderu, tāpēc es uz brīdi aizslēgšu studijas durvis," viņš teica savā raidījumā "Table For One".

"Es pat nezinu, uz cik ilgu laiku pametu mūziku, varbūt gads vai kaut kas tamlīdzīgs, varbūt nedaudz ilgāk," viņš piebilda.