Pirms dienas Mairis Briedis savos soctīklos dalījās ar video, pie kura pievienoja šādu tekstu: "Nejauši nofilmēju video, pasakiet man vai tā ir nejaušība, jauns fizikas likums vai apzināta pāri darīšana cilvēkiem/dabai? Kādas ir jūsu domas?"

Uz sportista ierakstu asprātīgā veidā reaģēja bijušais fizikas skolotājs Juris Cinītis:

"Ja kāds no maniem bijušajiem skolēniem, kuriem mācīja fiziku saņēma sekmīgu atzīmi un atrodas līdzīgā neziņā kā Mairis Briedis par to indes kaisīšanu no debesīm, lūdzu, piesakieties: vai nu būs jāprasa, ka atpakaļgaitā tiek labota atzīme fizikā, ko saņēmāt Ropažu Vidusskola, vai nu jābrauc pie manis un izskaidrošu šo pasaules "brīnumu". Es par to saņēmu algu, bet tad darbu neesmu izdarījis.

Aicinu akcijai pievienoties arī citus fizikas skolotājus. Darbs jāizdara līdz galam! Citādi kāds no jūsu skolēniem sāks uzskatīt, ka arī migla ir inde, ko pa nakti izpūš, lai cilvēki pa nakti miegā guļot saindētos. Kāds varbūt zin, kas bija Māra Brieža fizikas skolotājs, arī viņam vajadzētu sameklēt savu skolēnu...

P.S. Bet, ja skolā fiziku un ķīmiju nemācījās, tad var kļūt par jaudīgu influenceri, jo tik daudz brīnumus un neticamas parādības var redzēt apkārt..."

Mairis Briedis uz komentāriem par savu nezināšanu atbildēja ar jaunu video un komentāru: "Komentāros pie mana posta ar lidmašīnu dīvainām gāžu astēm daži man pārmeta fizikas nezināšanu. Izskatās, ka katru dienu fizikas likumi mūsu debesīs strādā savādāk. Šodien beidzot redzēju normālās inversijas gāžu sliedes, kuras ir īsas un uzreiz izgaist lidmašīnai virzoties uz priekšu. Citreiz var redzēt, ka vienai lidmašīnai ir parastas gāžu sliedes, bet tepat blakus lido ar biezu ļoti lēnu izgaistošu sliedi."

Skolotāja ieraksts saņēmis vairāk nekā tūkstoti atzīmju "patīk", bet komentāru sadaļā izvērtusies visai spraiga diskusija un viedokļu apmaiņa.

Piemēram, soctīkla lietotājs ar vārdu Kaspars Mežnieks raksta: "Skolotāji ir visaprobežotākie indivīdi cilvēku starpā! Viņi spēj pieņemt tikai to, kas grāmatā rakstīts! Ziniet, kā likt skolotājam sazvērestības teoriju pieņem kā faktu? Ierakstiet to grāmatā!"

Bet Alvins Ruža piebilst: "Mums daudzi tic, ka zeme ir plakana, visus grib noindēt un ka 5G mūs uzceps dzīvus! Tur neko nevar padarīt. Visticamāk šie cilvēki fizikas stundās, nevis loģiski domāja un centās atkost katra skolotāja mācīto, stāstīto, cīnīties pretī ar savu taisnību, lai šādā veidā veidotu kopīgu izpratni par dabu un fiziku, bet visticamāk vienkārši mētāja papīrīšus, runājās ar citiem, neko nesaprata un apgalvoja, ka dzīvē tas nekad nebūs vajadzīgs. Jāpiebilst, ka tomēr es neesmu tas īstais cilvēks, kurš var apgalvot, ka par šo tēmu vispār kaut jo tajā laikā, kad šie "gudrinieki" mācījās skolā, mācīja!"