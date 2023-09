Adrianam Kukuvasam blakus jauna pavadone. Kas viņa ir?

"Menuets" pēc koncerta savu jubileju devās svinēt Jūrmalas restorānā "Legend Beach" pašā jūras krastā, un Kukuvass ar sanākušajiem pļāpāja kādas dāmas kompānijā. Adrians jau gadu ir šķīries no savas pagaidām pēdējās sievas, un nu, šķiet, ļāvies jaunām attiecībām.

Kukuvass ar pavadoni banketā pēc "Menueta" dižkoncerta. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kā noskaidroja žurnāls "Kas Jauns", mūziķa jaunā pavadone ir Arnita Eglīte, kas jau savā feisbuka profilā padalījusies ar portāla Jauns.lv sarūpēto koncerta fotoreportāžu, norādot, ka šis, viņasprāt, bijis “Menueta labākais koncerts”. Pēc pašas publiskotās informācijas soctīklos, Arnita dzīvo Limbažos un ir masiere.

Adrians Kukuvass, kas šomēnes svinēs savu 72. dzimšanas dienu, līdz šim ir bijis precējies trīs reizes un lepojas ar trim lieliskām meitām. Par visām savām dzīves sievietēm viņš runā cieņpilni. “Paldies par izturību, par to, ka viņas spēj mani paciest, par gaišajiem brīžiem, ar kuriem esmu pagodināts viņu klātbūtnē,” tā 2021. gada februārī kanāla "360TV" šovā "Pasaki to skaļi" stāstīja Kukuvass, atklāti sakot – katra šķiršanās atmodinājusi radošo dzirksti un devusi iedvesmu savas sajūtas izpaust arī jaunās dziesmās. Bet, šķiroties no katras sievas, viņš tai atstājis teju visu: “Uzcēlu kārtējo māju, kā es parasti to daru, aizgāju ar Menueta fotoalbumu padusē, džinsos un ar vienu plecu somu. Man neko nevajag.”

Vaicāts, kāpēc attiecības neizdodas un mīlestība beidzas, Adrians toreiz teica, ka katrā reizē ir kas citādāks. “No sākuma ir varbūt nevajadzīgs lepnums, kaut kāds pašlepnums, kas liedz pateikt “piedod”,” saka mūziķis un bilst, ka viņa pieredze rāda – mīļotajiem tomēr nevajadzētu strādāt vienā profesijā.

Šovasar intervijā žurnālam "Patiesā Dzīve" Kukuvass gan sevi pozicionēja kā brīvu vīrieti: “Diezgan raiba tā dzīve bijusi. Tagad galvenais ir veselības uzturēšana. Biju to diezgan smagi sabojājis – kā parasti, Iņ un Jan, kad netiek galā viens ar otru. Nekad jau nevar zināt, kā tajā attiecību loterijā paveiksies. Kad pirmais tvaiks pāriet, sākas nopietnā daļa, kurā tu sāc respektēt, piemēroties vai arī viss pamazām sabrūk. Ja temperatūra noslīd zem nulles, iestājas sasalums, tad jau kaut ko glābt ir nereāli. Tagad cenšos darīt tikai to, kas patīk. Jā, tagad esmu brīvs vīrietis.”