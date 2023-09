Kardašjanas ne tikai apmeklēja koncertu, bet bija ievērojušas arī Bejonsas lūgumu skatītājiem viņas dzimšanas dienas mēnesī uz koncertu nākt savās skaistākajās sudrabotajās drānās. (Foto: Instagram)

Kardašjanas neganti izsmej par Bejonsas koncerta apmeklēšanu. Dziedātāja taču viņas ienīst!

Kardašjanas neganti izsmietas par to, ka pirmdien apmeklējušas Bejonsas pasaules turnejas “Renaissance Word Tour” koncertu Losandželosā. Daudzi no faniem norādījuši, ka dziedātāja nevar ciest šo ģimeni un to nekad nav slēpusi.