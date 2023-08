"Esmu atkal students!" - Jāņa Šipkēvica jaunā dzīve Zviedrijā var sākties

Nu sapnis kļuvis par īstenību un Jānis soctīklos saviem sekotājiem parādījis, ka oficiāli kļuvis par studentu un jaunie dzīves piedzīvojumi Stokholmā var sākties!

“Esmu ļoti, ļoti laimīgs un pagodināts, ka man tāda iespēja ir dota,” tā žurnālam "Kas Jauns" šovasar teica mūziķis Jānis Šipkēvics.

Laiks apgūt jaunus apvāršņus

Jānis diezgan ilgi bija apsvēris domu par sevis pilnveidošanu, profesionālo izaugsmi, līdz pirms gada pilnībā nonāca pie lēmuma – pienācis īstais laiks atkal mācīties. “Pēc Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas, kad ieguvu kordiriģenta bakalaura grādu, daudzus gadus man bija sajūta, ka studijās iegūtās zināšanas un profesionālajā darbībā uzkrātā pieredze ir pietiekami liela. Taču pienāca brīdis, kad sapratu, ka jāizmēģina kaut kas cits, jāpaplašina redzesloks, iepazīstot pavisam ko jaunu. Sapratu, ka esmu gatavs atteikties no jau ierastajiem un pierastajiem spēles noteikumiem, lai ietu iekšā nezināmajā. Un šis bija tas īstais brīdis, kad jūtos spēka pilns. Sapratu, ka tomēr ļoti daudz ko nezinu, ka laukums, kurā visu laiku līdz šim darbojos, patiesībā ir tikai neliela daļa no mūzikas brīnuma, ko piedāvā pasaule,” savu motivāciju izklāstīja Šipkēvics.

Kāpēc par studiju vietu izvēlējās tieši Zviedriju? “Nav noslēpums, ka Zviedrija ir ļoti, ļoti attīstījusies mūsdienu modernajā mūzikā, zviedru producenti ir pasaulē slavenāko popzvaigžņu hitu autori. Manis izvēlēto studiju ietvaros paredzēta gan skaņdarbu komponēšana, gan to producēšana un ierakstīšana. Un tieši šis ir tas robs, ko vēlējos sevī aizpildīt, lai kļūtu profesionāli pašpietiekamāks, lai sevis radīto mūziku varētu novest no sākuma līdz galam. Turklāt nostrādāja arī ģeogrāfiskais faktors – es ļoti vēlējos turpināt darboties arī Latvijā, bet no Stokholmas līdz Rīgai ar lidmašīnu var nokļūt ātrāk nekā ar auto no Rīgas līdz Liepājai,” skaidro Jānis.