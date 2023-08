Kanje Vests grib savu draudzeni, kura nesen puskaila staigāja pilsētas ielās, redzēt kā ASV pirmo lēdiju

Par Kanjes atkārtotajiem centieniem tikt prezidenta amatā un iecelt Bjanku par pirmo lēdiju pastāstījis kāds pārim pietuvināts avots.

Anonīmais informācijas avots iesāka sarunu ar apgalvojumu, ka Vests “100% joprojām kandidē uz prezidenta amatu”.

“Neskatoties uz to, ka pagājusī reize nebija īpaši veiksmīga, viņš ir paņēmis pārtraukumu no tik publiskas darbības un pēc šķiršanās nokārtošanas no Kimas [Kardašjanas] jūtas esam daudz labākā vietā,” paskaidroja avots.

“Jē tic, ka viņš ir nākamais prezidents, jo Dievs viņu sūtīja kā tā kunga kalpu, lai visām paaudzēm būvētu tiltu uz brīvību, vienlīdzību, veselīgu dzīvošanu un ekonomisko izaugsmi.”

Noslēgumā iekšējās informācijas avots piebilda: “Viņš tic, un ticības centrā ir Kristus, ka koncentrēšanās uz lauksaimniecību, tehnoloģijām un ilgtspējīgu dzīvošanu ir vienīgais veids, kā glābt cilvēci.”

Atgādināsim, ka Bjankas nesenā apģērba izvēle, pavadot brīvdienas Itālijā kopā ar Kanji Vestu izsaukusi sašutuma vētru strikti katoļticīgajos itāliešos. Daudzi mudinājuši viņu saukt pie atbildības par nepiedienīgu izskatu sabiedriskā vietā.

Bjanka redzēta Florencē miesas krāsas zeķubiksēs un tāda paša toņa topiņā. No attāluma izskatījās, ka sieviete uz ielas ir pavisam kaila. Lai krūšu gali nespīdētu cauri plānajam audumam, viņa savus sievišķos dotumus piesedza ar somu. Šī nav pirmā reize, kad Bjanka iziet sabiedrībā ne pārāk piedienīgi ģērbusies, taču šoreiz fanu pacietības mērs bija pilns. Viņi šādu tērpu izvēli nodēvējuši kā “necieņu” pret Itālijā valdošajām tradīcijām.

“Viena no saldākajām dzīves atziņām ir, ka par nauda klasi nevar nopirkt, un daži cilvēki, lai cik bagāti un slaveni, izsauc tikai žēlumu,” viens rakstīja. “Itālijā tas ir apkaunojoši. Tas nav skaistums. Tas nav arī seksīgi. Nav ne jausmas, kas tas ir.”

Otrs brīnījās: “Vai Bjanka pati izvēlas savus tērpus vai arī tā ir taisnība, ka Jē patīk savām partnerēm likt publiski ģērbt gandrīz neko? Ar dažām pēdējām partnerēm bijis ļoti līdzīgi.”

Savukārt trešais piebildis: “Ceru, ka Itālija viņus abus izraidīs no valsts. Viņiem nav vajadzīgs šis pāris, kas to piesārņo.”

Bet ceturtais pauda izbrīnu: “Pasteidzoši, ka viņa vēl nav arestēta. Itālija šādos jautājumos ir daudz konservatīvāka nekā citas valstis.”