Prinča Viljama un princeses Ketrīnas laulība "nav ideāla". Notiek "briesmīgi strīdi"

Klīst baumas, ka pārim, kuri ir vecāki trim bērniem, mēdz būt “laulības problēmas”, par ko dažkārt liecinot attieksme vienam pret otru publiskos pasākumos.

Saskaņā ar portāla "PopTingz" teikto: “Princim Viljamam un Keitai Midltonei, iespējams, ir laulības problēmas, jo pāris ir vairākkārt redzēts strīdamies un dusmīgi viens uz otru.”

Tikmēr kāds pils iekšējās informācijas avots autoram Tomam Kvinnam pastāstījis sekojošu novērojumu: “Princese Keita izturas pret viņu [Viljamu] kā pret ceturto bērnu, jo viņam ir tendence uz dusmu lēkmēm.”

Zinātājs arī atklājis: “Viņi patiešām strīdas. Šī nav ideāla laulība. Viņiem nereti ir briesmīgi strīdi.”

“Bet, ja daži pāri strīdas un met viens otram smagas vāzes, Viljams un Keita met viens otram spilvenus. Tā viss vienmēr tiek kontrolēts,” turpināja avots.

Zināms, ka dusmu izlādes veidu ar spilvenu mešanu ierosinājusi Ketrīna.

Kvinns, kurš sarakstījis grāmatu “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family” (“Apzeltītā jaunība: intīma vēsture, kā augt karaliskajā ģimenē”) norādījis, ka Viljama un Ketrīnas veiksmīgā laulība lielā mērā ir saistīta ar karalienes savulaik ieviesto stratēģiju miera uzturēšanai ģimenē. Viņas moto visa mūža garumā bija “Nekad nesūdzies, nekad nepaskaidro,” ko ievēro visa britu karaliskā ģimene.

Nelaiķe karaliene saprata, cik svarīgi ir saglabāt cienīgu klusumu ģimenei grūtos laikos, portālam Express.co.uk norādījis Kvinns.

“Viljams ir pārņēmis vecmāmiņas manieres un uzvedības modeli, savukārt Keita ļoti labi pieprot nežēloties. Viņi abi pieturas pie manierēm, kas padarīja karalieni Elizabeti II par tik ievērojamu monarhu,” paskaidrojis Kvinns.

Autors papildinājis: “Viņi ļoti reti sūdzas, un, kad viņi to dara, tas vienmēr ir līdz zināmai robežai.”