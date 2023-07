Markus Riva atsāk dziedāt ukrainiski un izdod "Made in UA"

“Es zinu, ka pienāks laiks - tikai mums, mums abiem, es zinu, ka mana mīlestība ir MADE in UA”, tā šis stāsts tiek izdziedāts jaunajā kompozīcijā, kurai ir arī video versija, kas tapusi ar klipmeikeru Dree.

Markus arī pirms tam ir dziedājis ukraiņu valodā un izdevis vairākas dziesmas, no kurām duets ar ukraiņu dziedātāju Mjatu - “Ne Vidpuskai” - kļuva arī par vienu no spēlētākajām dziesmām Ukrainā 2018.gadā un par to Markus saņēmis Ukrainas TV apbalvojumu.

“Saikne ar Ukrainu man ir liela, tur sākās mana karjera ārpus Latvijas robežām un tur esmu ierakstījis daudzas savas dziesmas un filmējis vairākus videoklipus. Arī mans producents Alans Badojevs pēc šova “Gribu pie Meladzes” bija tieši no Ukrainas. Vairākus gadus Ukraina man bija kā otras mājas un tur izveidojušās siltas atmiņas par šo zemi un cilvēkiem, tāpēc es gribēju veltīt šo dziesmu viņiem, bet pasaulei atgādināt par to, ka karš vēl nav beidzies un Ukraina no Krievijas agresijas cieš katru dienu”, stāsta Markus.