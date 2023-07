Lasvegasas policisti dodas uz izsaukumu un privātmājas pagalmā meklē avarējušus citplanētiešus

Ķermeņa kameru kadros no Lasvegasas metropolitēna policijas departamenta tika fiksēts aizdomās turētais NLO, kas planē pa naksnīgajām debesīm, pirms kāds vietējais iedzīvotājs ziņoja par kaut ko, kas "simtprocentīgi nav cilvēks", savā īpašumā.



Lasvegasas virsnieka kamera krītošo nezināmo objektu nofilmēja 30. aprīlī aptuveni plkst. 23:50. Saskaņā ar Amerikas Meteoru biedrības datiem, tā uzplaiksnījums bija redzams līdz pat Jūtai un Kalifornijai.

Sastaptie iedzīvotāji stāstīja, ka viņu mājas pagalmā redzētas garas būtnes ar lielām acīm, kas "100% neesot cilvēki". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Aptuveni 39 minūtes vēlāk kāds cits vīrietis, kurš dzīvo aptuveni 80 jūdžu (128 kilometri) attālumā no 51. apgabala, piezvanīja uz numuru 911, sakot, ka viņa pagalmā atrodas divas nezināmas būtnes pēc tam, kad viņš un viņa ģimene redzēja līdzīgu objektu nokrītam no debesīm.



"Tam blakus ir 8 pēdas (244 centimetri) gara persona, un vēl viens atrodas mūsu sētā... un tam ir lielas acis, tas skatās uz mums — un tas joprojām ir tur," policijas dispečeram sacīja mājas īpašnieks.

"Manā pagalmā. Es zvēru pie Dieva, tas nav joks, tā ir patiesība - mēs esam nobijušies," viņš piebilda.

"Tie ir ļoti lieli. Tie ir kā 8 pēdas (243.84 cm), 9 pēdas (274.32 cm), 10 pēdas (304.8 cm). Viņi mums izskatās kā citplanētieši. Lielas acis. Viņiem ir lielas acis. Es to nevaru izskaidrot. Un liela mute. Viņiem ir spīdīgas acis un tie nav cilvēki. Viņi 100% nav cilvēki,” apgalvoja aculiecinieks.

Novērotā zaļā ugunsbumba, ko fiksēja arī policista ķermeņa kamera, visticamāk, bija spilgts meteors. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Arī policisti, kas ieradās notikuma vietā, bija nobijušies par lietas apstākļiem un dzirdēto, to atklāja viņu ķermeņa kameru ieraksti.

"Es šobrīd esmu tik uztraucies," sacīja viens policists. "Man ir tauriņi vēderā, brāl — es redzēju krītošu zvaigzni, un tagad šie cilvēki stāsta, ka viņu pagalmā ir citplanētieši."

Pēc tam, kad policija aprunājās ar vīrieti, viens no kārtībsargiem pat apstiprināja daļu no liecinieka stāstītā "Es nestāstīšu jums muļķības, puiši. Viens no maniem partneriem teica, ka viņi arī redzējuši kaut ko nokrītam no debesīm," sacīja virsnieks.



Pēc tam, kad pirmās vienības pārmeklēja teritoriju un aptaujāja citus lieciniekus, jauna informācija netika iegūta.



"Es tam neticu, bet tam, ko es tobrīd redzēju, es tam ticu," policijai sacīja aculiecinieks.



Likumsargi pēc „paranormālā incidenta” turpināja pārmeklēt īpašumu vairākas dienas, taču bez rezultātiem un departaments kopš lietu slēdzis, vēsta ASV medijs "8 News Now".

"Novērotā zaļā ugunsbumba, visticamāk, bija spilgts meteors, kura izmērs ir mazāks par metru, noteikti nebija NLO, ziņoja "Vice Media Motherboard", atsaucoties uz NASA planētu aizsardzības virsnieku Lindliju Džonsonu. NASA par notikušo incidentu nemaz neminēja.



Džonsons skaidro, ka tam ir iemesls. Viņš apgalvo, ka NASA Zemes tuvumu objektu pētījumu centra (CNEOS) datubāzē ir iekļauti tikai ziņojumi par objektiem, kuru izmērs ir viens metrs vai vairāk, jo šie objekti ir pietiekami lieli, lai tos uzskatītu par asteroīdiem, nevis meteoriem.

Nav gan zināms, ko tieši iedzīvotāji redzēja savas mājas pagalmā un, kas viņus tā izbiedēja.