Sen neredzēta! Paparaci nofotografējuši 42 gadus veco Kristinu Agileru

Dziedātāja bija ģērbusies ar fliteriem rotātā melnā T kreklā ar uzrakstu “Just Be Jealous” un kamuflāžas raksta biksēs. Rokās viņa turēja sarkanu somiņu. Savu koptēlu viņa bija papildinājusi ar saulesbrillēm, lieliem riņķu auskariem un vairākām ķēdītēm ap kaklu. Matus dziedātāja bija saņēmusi zirgastē, bet lūpas krāsojusi spilgti sarkanas.

Foto: BACKGRID/ Vida Press

Kristina Agilera atzinusies, ka augusi vardarbības gaisotnē un joprojām cīnās ar atmiņām par pieredzēto. Podkāstā “Call Her Daddy” popzvaigzne norādīja: “42 gadu vecumā es joprojām no tā ciešu. Tas viss ir paslēpts iekšpusē. Trauma tevi nekad nepamet, tu tikai atrodi veidus, kā to sadziedēt.”

Runāšanu par notikušo dziedātāja uzskata par savu terapijas veidu. Pat pēc vairākiem gadiem dažas filmas var raisīt neglaimojošas atmiņas. Grūtā bērnība atspoguļojas arī viņas attiecībās ar pašas meitu. Podkāstā Agilera sevi raksturo kā “sargājošu mammu-lāceni”. Viņa savam bērnam māca: “Pirmajā reizē, kad tev kāds iesit, pirmajā reizē, kad tev kāds liek justies neērti, tu aizej.”

Sammera Reina ir dzimusi 2014. gada 16. augustā un ir dziedātājas kopīgā meita ar filmu producentu Metu Ratleru. Viņai ir arī dēls Makss (15), kurš dzimis mūziķes pirmajā laulībā ar mūzikas izpildproducentu Džordanu Bretmenu.

