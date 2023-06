Bindru ģimenei pēc suņa skandāla nākas pamest raidījumu "Ģimene burkā"

Redzētie raidījuma kadri skatītāju vidū raisīja dusmas un sašutumu par mājdzīvnieka likteni un jaunajiem dzīves apstākļiem. Ņemot vērā visus minētos apstākļus, kanāls "360TV" paziņojis, ka pārtrauc sadarbību ar Bindru ģimeni.

"Esošie apstākļi ikvienam no mums bija modinātājzvans, pamosties no sev tik ierastajiem burbuļiem un paskatīties arī uz ēnas pusēm, kas mūsu sabiedrībā ir ik uz soļa. Lai arī bieži noliedzam, tomēr ir jāatzīst, ka Bindru ģimene ir sabiedrības spogulis uz problēmu, kura Latvijā ir bijusi jau ilgu laiku pirms redzētajiem kadriem. Mūsu kanāla viena no vērtībām ir atbildība, tāpēc mēs kā medijs uzņemamies līdzatbildību notikušajā situācijā, taču skaidri varam teikt, ka neesam vienaldzīgi un iestājamies par šo problēmu. Katra medija misija ir palīdzēt sabiedrībai parādīt arī ēnas puses, kuras veido rezonansi un diskusiju. Šajā situācijā novērojām, cik mums kā sabiedrībai ir svarīga kritiskā domāšana un spēja objektīvi risināt sasāpējušos jautājumus. Raidījumā “Ģimene burkā” redzētie skati un situācija ir liela mācību stunda ikvienam no mums, ka atbildība ir jāuzņemas, neatkarīgi no situācijas," teikts kanāla paziņojumā.

Mailo. (Foto: Publicitātes foto)

"Mūsu "360TV" kanāla vērtības un misija ietver atbildību pret sabiedrību un līdzcilvēkiem, kas iekļauj arī rūpes pret mājdzīvniekiem. Ar šo mēs atvadāmies no mūsu dalībniekiem Bindru ģimenes. Mēs visi kļūdāmies un par savām kļūdām pēc tam maksājam. Paldies, ka esam aktīvi un iesaistāmies kā sabiedrība problēmu risināšanā, bet šo aktīvo iniciatīvu, lūdzu, pēc tam nepārnesam agresijā pret cilvēkiem, īpaši nepilngadīgajiem. Šovakar, raidījumā “Ģimene burkā”, skatītājiem būs iespēja redzēt, kas notika, kad Agrita devās uz biedrību “Ķepa ķepā” un uzzināt, kā pareizi rīkoties, ja esi nonācis situācijā, kad ģimenes mīlulim ir jāatrod jaunas mājas. Šī būs pēdējā sērija, kad TV ekrānos būs redzama Bindru ģimene. Šobrīd Mailo atrodas gādīgās rokās un ir uzsākts darbs ar kinologu, lai pēc iespējas ātrāk mājdzīvnieks varētu atrast sev drošas mājas un mīlošu ģimeni. Lai arī caur grūtu un sāpīgu pieredzi problēma tiek atspuguļota, esam pateicīgi, ka tā radījusi diskusiju dažādos burbuļos un ceram, ka šādas situācijas vairs neatkārtosies," vēsta kanāls.