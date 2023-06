5 priekšmeti, kas atbaida bagātību: tos labāk izņemt no maka

Ko nedrīkst glabāt makā - aizliegtie priekšmeti

Ja negribat visu mūžu skaitīt kapeikas un strādāt par grašiem, mēģiniet sākt ar mazumiņu - aizvākt no savas dzīves mantas, kas nes nabadzības enerģiju. Lai to izdarītu, izņemiet no maka:

prezervatīvus - šis priekšmets ir nepieciešams, lai padarītu neiespējamu kaut kā jauna, arī naudas enerģijas piedzimšanu;

- šis priekšmets ir nepieciešams, lai padarītu neiespējamu kaut kā jauna, arī naudas enerģijas piedzimšanu; veikala čekus - tie izraisa haosu un bloķē finanšu plūsmas, neļaujot tām sekot pareizajā virzienā;

- tie izraisa haosu un bloķē finanšu plūsmas, neļaujot tām sekot pareizajā virzienā; citu cilvēku fotogrāfijas - visa uzmanība jāpievērš banknotēm, nevis kāda sejām;

- visa uzmanība jāpievērš banknotēm, nevis kāda sejām; viltotu naudu - suvenīrus - šādi "knifiņi" nekādu enerģiju nenes.

- šādi "knifiņi" nekādu enerģiju nenes. atkritumus - jebkuri papīriņi ir jāizmet ārā, jo šīs lietas jau ir enerģētiski mirušas.

- jebkuri papīriņi ir jāizmet ārā, jo šīs lietas jau ir enerģētiski mirušas. Tāpat atcerieties, ka pats maks nedrīkst būt saplēsts, netīrs, novalkāts.

Ko var likt makā, lai piesaistītu naudu

Tautas pazīmes vēsta, ka visjaudīgākais talismans naudas piesaistei ir banknote ar retu nominālu. Varat to ielikt makā, izmantojot nodalījumu, kur nav nekādu citu banknošu. Turklāt svarīgi ir nevis saņurcīt banknoti, bet atstāt līdzenu, citādi naudas plūsmas tajā tiek bloķētas, raksta UNIAN.