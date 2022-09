FOTO: Rīgas Centrālajā stacijā sveic "Caur ērkšķiem uz..." piektās sezonas dalībnieces

Tajā piedalījās piektās sezonas dalībnieces, kā arī raidījuma vadītāji dziedātājs Jānis Bukums un Liene Stepena.

Jauns.lv jau ziņoja, ka jaunā skandalozā projekta "Caur ērkšķiem uz..." sezona pie skatītājiem nonāks 8. septembrī izklaides platformā "Tet TV+", bet no 15. septembra ceturtdienās pulksten 21 būs redzama televīzijā sievietēm "STV Pirmā!".

11 sievietes ar apšaubāmu pagātni, kaitīgiem ieradumiem un nākušas no neapskaužamas sociālās vides spers drošus soļus pretim pārmaiņām.

“Caur ērkšķiem uz…” piektā sezona ir ļoti emocionāla, dziļi patiesa un dzīvi mainoša. Katra no dalībniecēm ir ar spēcīgu un daudzšķautņainu raksturu, neatlaidības pilna doties šajā piedzīvojumā, lai no dzīves zemākā punkta atspertos un būvētu sevi no jauna. Šajā ceļojumā, kā jau “ērkšķos”, netrūks arī negaidītu notikumu – būs policija, ātrā palīdzība un smiekli, kas mīsies ar asarām, skaudrām atklāsmēm un ļoti godīgām atzīšanām. Netrūks arī strīdu un vilšanās, dzims jaunas draudzības un būs arī patiesas mīlestības stāsts. Turklāt projekts pavisam nejauši savedīs kopā divas radinieces, kuras viena otru bija pazaudējušas vairāku gadu garumā.