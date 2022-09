Šovu zvaigznes Agritas mājā paveras baisa postaža - ūdens gāžas pa visiem pakšiem

Beidzamais gadījums jau atgādina nekontrolējamu katastrofu. “Ūdens gāžas no visām lampiņām kā no strūklakas, viss pludo! Saprotu, ka vajadzētu kaut ko iesākt, bet nespēju – tikai stāvu pilnīgā šokā un skatos... Nesaprotu, kas to māju apsēdis,” emocijās pēc piedzīvotiem plūdiem dalās Agrita.

Daudz gudrāks nerādās arī izsauktais meistars – esot tikai jānomaina sifons. Vai nu tiešām tas vien varēja šādus apokaliptiskus plūdus izraisīt – te nu šaubas ir pat Agritai, kura no kanalizācijas sistēmām neko daudz nesaprot.

Arī nedēļu vēlāk, kad plūdi apturēti, Bindru mājoklī paveras baiss skats – griesti uzburbējuši, sapelējuši, tapetes noplīsušas un mājā krietni savairojušās mušiņas. Agrita ir izmisumā – kā lai tiek galā ar visu postažu un pat aizdomājas, vai tik nevajadzētu jau atkal lūkoties pēc jaunas mājvietas.