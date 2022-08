Apprecējusies arhibīskapa Jāņa Vanaga meita Elizabete

Elizabete Vanaga saviem sekotājiem atrādījusi kāzu foto, to parakstot angļu mēlē: "I love our story. Our love story. I love you." ("Es mīlu mūsu stāstu. Mūsu mīlas stāstu. Es mīlu tevi.") Par viņas vīru kļuvis čehu klinšu kāpējs Davids Komareks, ar kuru Elizabete saderinājās pērn maijā.

Var noprast, ka kāzas notikušas Norvēģijā.

Elizabeti Vanagu mūsu sabiedrība vairāk zina kā vienu no tām ballētājām, kas "treknajos gados" daudz tika atrādītas presē. Viņai bija attiecības ar Valsts ieņēmuma dienesta bijušā ģenerāldirektora Andreja Sončika dēlu Jāni, bet pēc šķiršanās Elizabetes pēdas aizveda uz Ameriku.