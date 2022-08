Nākamā gada sākumā Rīgā fanus vienā koncertā priecēs simfometāla smagsvari "Apocalyptica" un "Epica"

Lai pasākumu kuplinātu vēl vairāk, viesu statusā viņām pievienojas somu progmetāla grupa “Wheel”.

Rīgai palaimējies iekļūt to gandrīz 40 Eiropas pilsētu skaitā, kura tiks apmeklētā šīs unikālās koncertturnejas ietvaros.

Somu čellistu apvienības “Apocalyptica” vārds noteikti nav svešs jebkuram rokmūzikas klausītājam. Klasiski izglītoti Sībēliusa akadēmijas studenti 1993. gadā izveidoja čellistu kvartetu, kas sākotnēju atpazīstamību ieguva ar populāru “Metallica” un citu smagā metāla grupu melodiju apdari.

Taču pakāpeniski kvartets sāka ierakstīt arī savas oriģinālkompozīcijas, bagātināt skanējumu ar bundzinieku (tai skaitā Deivs Lombardo no “Slayer”) un dažādu solistu (Tils Lindemans no “Rammstein”, Ville Valo no “HIM”, Sandra Nasiča no “Guano Apes”, Korijs Teilors no “Slipknot”, Ādams Gontjērs no “Three Days Grace”) piesaisti, tādējādi ievērojami paplašinot čella rokmūzikas jēdzienu.

Līdz šim kopumā izdoti deviņi “Apocalyptica” studijas albumi (2022. gada aprīlī apvienības līderis Eika Topinens medijiem atklāja, ka pamazām topot desmitais), un to kopējā tirāža pārsniedz četrus miljonus. Grupa uzstājusies gan ar saviem jaunības elkiem ”Metallica” (2011. gada decembrī tika uzaicināti uz īpašu trešmetāla grandu 30 gadu jubilejas koncertu), gan sniegusi ap tūkstoti solo un festivālu koncertu.

“Epica” stāsts sākās 2002.gadā, kad ģitārists un komponists Marks Jansens pameta iepriekšējo grupu “After Forever”, lai dibinātu apvienību, kuras muzikālais novirziens tiektos vairāk klasiskās, pat simfoniskās mūzikas virzienā. Pēc vairāku dalībnieku nomaiņas par grupas kodolu kļuvis tik dažādo solistu Simonas Simonsas un Marka tandēms. Apburošā mecosoprāna īpašniece Simonsa un rēcošais ritma ģitārista Jansens tagad ir spilgta un neatņemama “Epica” vizītkarte.

Talantīgā Marka Jansena vadībā grupa pakāpeniski paplašinājusi savas žanriskās robežas ārpus vienkāršotajai simfometāla klasifikācijai. Dažādos posmos saklausāmi gotiskā, treša, grūva, melnā metāla novirzienu elementi, kuri savijas ar Austrumu, ķīniešu un ķeltu muzikālajām ietekmēm.

20 gadu laikā “Epica” izdevusi astoņus studijas albumus un sniegusi simtiem koncertu.

Progresīvā metāla apvienība “Wheel” dibināta 2015. gadā Helsinkos. 2019. gadā viņi izdeva debijas albumu “Moving Backwards” un 2021. gadā albumu “Resident Human”.