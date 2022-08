Pie privātmājas Londonā piepeši saradušies desmitiem tūristu; izrādās - izspēlēts ļauns krāpnieku joks

Visu jūliju pie Džilianas mājas durvīm klauvējuši ceļotāji no dažādām pasaules vietām, tostarp Honkongas, Saūda Arābijas un Losandželosas.

Džiliana "BBC Radio 4" pastāstīja, ka viss sācies 4. jūlijā, kad viņu mājās pārsteiguši negaidīti ciemiņi.

"Kāds pieklauvēja pie manām durvīm. Es tās atvēru, un tur stāvēja šī ļoti nogurusī sieviete, domājams, no Honkongas, un pie vārtiem viņas meita, līdzi nesot simtiem koferu. Man šķita, ka, acīmredzot, viņas ieradušās taisnā ceļā no lidostas," stāsta sieviete.

Abas rezervējušas māju internetā

"Viņas man teica, ka ir rezervējušas manu māju vietnē Booking.com," atminas Džiliana. "Es teicu:" Nē, jūs neesat, jo tā nav vietnē Booking.com. Es nekad neesmu izīrējusi šo māju.""

Viešņa bijusi satriekta, bet mājas saimniecei neesot atlicis nekas cits, kā aizraidīt abas prom.

"Pēc dažām stundām pie manām durvīm klauvēja vēl trīs vai četri cilvēki, kuri teica, ka ir rezervējuši manu māju vietnē Booking.com. Viņi ieradās no visas pasaules: austrālieši, kas tikko bija ielidojuši, daži cilvēki no Saūda Arābijas, daži cilvēki no Anglijas ziemeļiem, un es vienkārši nespēju tam noticēt," stāsta sieviete.

Pāris no Honkongas bija pirmais no aptuveni 100 cilvēkiem, kuri domāja, ka ir rezervējuši Džilianas īpašumu, izmantojot naktsmītņu rezervēšanas vietni. Ciemiņi turpinājuši nākt no 4. līdz 29. jūlijam.

5. jūlijā Džiliana ziņojusi vietnei Booking.com, ka viņas mājās ierodas cilvēku bari, un pēc sešām dienām ieraksts izņemts. Neskatoties uz to, jūlijā pie viņas bija ieradušās 23 cilvēku grupas.

Uzdarbojušies krāpnieki

"Tā acīmredzot bija krāpniecība, un kāds bija izmantojis manu adresi. Man bija ļoti žēl to tūristu, kas klauvēja pie manām durvīm. Viss, ko es varēju darīt, bija viņus atraidīt," stāsta mājas īpašniece. "Viņi bija ļoti jauki cilvēki, bet, ja nu kādu dienu pie durvīm būtu pieklauvējuši agresīvi noskaņoti cilvēki? Es jutos ļoti neaizsargāta."

Tīmekļa vietnē bijusi ievietota Džilianas mājas adrese, bet bildes ar pilnīgi citu māju bija nozagtas no kādas citas interneta adreses.

Džo Dakenfīlda un viņas meita Olīvija bija divas no tūristēm, kas ieradās Džilianas mājā, cerībā tur pavadīt nedēļas nogali. Viņas bija braukušas no Portsmutas.

Māju abas rezervējušas uz 13. jūliju, plānojot apmeklēt dziedātājas Lady Gaga koncertu "Tottenham Hotspur" stadionā.

"Es sāku meklēt, kur palikt, un atradu šo dzīvokli vietnē Booking.com," sacīja Dakenfīlda. Sieviete norāda, ka nepatīkamās pieredzes dēļ vairs nekad neizmantos šīs vietnes pakalpojumus.

Vietnes Booking.com pārstāvis BBC komentēja notikušo: "Mēs ļoti nopietni uztveram drošību un katru nedēļu nodrošinam miljoniem apmešanās vietu, un lielākā daļa rezervāciju notiek bez problēmām. Diemžēl krāpniecība ir cīņa, ar ko nākas saskarties daudzām nozarēm, un mēs ar to cīnāmies pastāvīgi. Mēs varam apstiprināt, ka šis īpašums ir pilnībā izņemts no mūsu vietnes, un mūsu klientu apkalpošanas komandas loceklis sazinās ar visiem klientiem, lai atvainotos un piedāvātu jebkādu nepieciešamo atbalstu saistībā ar atmaksu, ceļa izdevumiem un papildu maksām, kā arī, protams, atvainojamies mājas īpašniekam."