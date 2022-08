FOTO: šovbiznesa ļaužu pulciņā jestrā burziņā jauno izklaides sezonu prezentē "Tet"

Šovu dalībnieki, raidījumu vadītāji un lūgtie viesi - visi bija laipni aicināti ballēties jautrā burziņā, kurā tika prezentēti televīzijas kanālu "STV Pirmā!" un "360TV" un izklaides platformas "Tet+" jaunumi.

"Tet" skatītājiem sola ilgi gaidītas pirmizrādes, jaunas sezonas jau iemīļotiem šoviem, populāru stāstu ekranizācijas un TV personības, kas izklaidēs un vedīs jaunos piedzīvojumos.

Pēc ilgāka pārtraukuma ar jaunu sezonu atgriežas plaši apspriestais sociālais projekts “Caur ērkšķiem uz…”. Ekranizāciju seriālā piedzīvos literatūras bestselleri “Anna no “Zaļajiem jumtiem”” (seriāls “Anna no Zaļkalniem”) un “Tarakāni tavā galvā”, uz lielajiem ekrāniem muzikālajā raidījumā sāks dzīvot bērnu iemīļotais varonis “Ričijs Rū”, bet seksa industrijas aizkulises izgaismos dokumentāli izglītojošā seriāla “Nelegālais trips” turpinājums. Tāpat ar jaunām sezonām atgriežas šovi, bez kuriem skatītāju ikdiena jau vairs nav iedomājama – “Slavenības. Bez filtra”, “Ģimene burkā”, “Četri uz koferiem”, “Kad viņas satiekas”, “Vakariņš ar savējiem”, “Pasaki to skaļi” un citi.

Rudens sezonu kopā ar "Tet" jautrā ballītē, kur iepazīstināja ar karstākajiem satura jaunumiem, ieskandināja Latvijas šovu, seriālu un filmu radītāji, jau iemīļotās un jaunās TV sejas, izcilie aktieri un kanālu "STV Pirmā!" un "360TV" personības. Pasākumu vadīja Lauris Reiniks, bet par pārsteigumiem parūpējās Rūdolfs Kugrēns un Ralfs Eilands.

“Šoruden pie skatītājiem nonāks vairāk nekā 20 "Tet" oriģinālraidījumi, šovi, seriāli un Latvijā veidotas filmas, kur katrs atradīs sev interesējošo tēmu un sastaptie filmu un seriālu tēli, kā arī šovu un raidījumu personības iedvesmos dzīves pārmaiņām. Katru gadu paplašinām Latvijā veidotā satura piedāvājumu, un ar prieku redzam, ka mums Latvijā ir radošas personības ar idejām ārpus ierastajiem rāmjiem un degsmes pilnām acīm skatītājus saviļņot, iepriecināt, sasmīdināt, aizraut un aizvest sev līdzi piedzīvojumos un jaunos atklājumos,” saka "Tet" TV un izklaides pakalpojumu daļas direktore Inga Alika Stroda.

Bestselleri pārtop seriālos – “Anna no Zaļkalniem” un “Tarakāni tavā galvā”

Ar Toma Auniņa, Ditas Lūriņas, Andra Keiša, Dārtas Danevičas, Imanta Strada, Kristīnes Nevarauskas, Egona Dombrovska un citu iemīļotu aktieru piedalīšanos septembra nogalē pie "Tet+" skatītājiem nonāks Andreja Ēķa veidotais seriāls "Tarakāni tavā galvā". Tā centrā ir psihoterapeits Roberts, kurš, uzklausot dažādu klientu dzīves stāstus, vienlaikus cenšas tik galā ar savu samezgloto dzīvi. Kā tikt galā ar traucējošiem “tarakāniem” citu galvās un iespējami saudzīgi ar tiem iepazīstināt pašus to “saimniekus?”

Savukārt klasiskās literatūras “Anna no "Zaļajiem jumtiem"” ekranizāciju seriālā “Anna no Zaļkalniem” "Tet+" varēs lūkot oktobrī. Tas vēsta par piecdesmitgadīgo Mariju, kuru atveido Rēzija Kalniņa un kuras dzīvi ar kājām gaisā sagriež Marijas Kuļikovskajas atveidotā spurainā audžumeita Anna. Rudmatainajai meitenei, kura nemitīgi iekuļas dažādās nepatikšanās, izdodas atvērt Marijas sirdi un izveidot saikni ar sevī dziļi apslēpto bērnu, no kā viņa līdz šim tik ļoti baidījusies.

Pie skatītājiem atgriežas “Caur ērkšķiem uz…”

Sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” fani var līksmot, jo pēc gadu ilga pārtraukuma tas atgriežas pie skatītājiem, solot pārsteidzošus un pat šokējušus notikumus. 10 dzīves nesaudzētas dāmas uzsāks ceļu pretim jaunai dzīvei, izaicinot sevi, atbalstot viena otru un iedvesmojoties no ekspertiem, viņas teju burtiski ies cauri “ērkšķiem.”

Šova jaunā sezona sāksies cietumā, ļaujot dalībniecēm uz savas ādas izjust, cik tālu iespējams grimt, savu dzīvi atstājot pašplūsmā un mudinot aizdomāties – cik daudz patiesībā ir katra paša rokās. “Caur ērkšķiem uz…” jaunā sezona "Tet+" jau no 8. septembra un "STV Pirmā!" no 15. septembra.

Aktuālas tēmas un skaļi viedokļi

Oktobrī "Tet+" aktuālo seksa industrijas tēmu aktualizēs iepriekšējā sezonā aizsāktā dokumentāli izglītojošā seriāla “Nelegālais trips” turpinājums, kas šoreiz izzinās visu par seksa industrijas aizkulisēm. Atklātas intervijas un ekspertu komentāri pētīs mūsdienu seksa popkultūru un to, kādas sekas var rasties, nepārdomāti daloties ar pikantām bildēm.

Attiecību līkločus aktualizēs Jaunā Rīgas teātra (JRT) režisora Toma Harjo un vēl piecu JRT jauno aktieru kursa studentu veidotā īsmetrāžas spēlfilma “Sēklis”, kas "Tet+" pirmizrādi piedzīvos novembrī. Tā stāsta par savstarpēji nepazīstamiem pāriem, kuri katrs savu iemeslu vadīti nonāk Pāvilostā, lai risinātu sadzīviskus jautājumus, kas nemanot rada emocionālas pārmaiņas viņu starpā.

Bērnu labākajam draugam Ričijam Rū savs pasaku raidījums

"Tet+" plašajam bērnu satura klāstam no 25. augusta pievienosies šobrīd jau tik iemīļotais lācēns Ričijs Rū. Kopā ar Lauri Reiniku un Rūtu Reiniku viņš pašus mazākos priecēs ar “Ričija Rū pasakām” – 12 sirsnīgiem, pamācošiem stāstiņiem, kurus papildinās skanīgās dziesmas par draudzību, drosmi, prieku, mīlestību pret dabu un savējiem.

Kas jauns šovu zvaigžņu dzīvēs?

Ar skaļiem notikumiem atgriežas iemīļotie šovi “Slavenības. Bez filtra”, un “Ģimene burkā” – jaunās sezonas kanālos "STV Pirmā!" un "360TV", kā arī izklaides platformā "Tet+" priecēs jau no 8. augusta.

Līdzās plaši apspriesto šova zvaigžņu - Olgas Kambalas, Magones Šutovienes un Andra Kiviča - privātās dzīves peripetijām “Slavenības. Bez filtra” jaunā sezona pavērs durvis uz sabiedrības krējuma karstākajām ballītēm. Šovam pievienojas ballīšu medniece – trakulīgā deju horeogrāfe Baiba Klints.

Arī “Ģimene burkā” līdzās četru bērnu māmiņai Agritai Bindrei-Blumenauai un Uģim Kuģim savu ģimenes dzīvi izrādīs sociālajos tīklos populārie “tiktokeri” – Bušu ģimene no Rīgas.

Pārmaiņas gaida arī kanāla 360TV šova “Pasaki to skaļi” skatītājus – jaunajā sezonā paldies vārdiem iedvesmos un kopā ar iemīļoto TV personību Elīnu Fīrmani sirsnīgus dzīves stāstus uzklausīs jauns vadītājs – atraktīvais un allaž smaidīgais Roberto Meloni. Viņš raidījuma vadītāja krēslā sēdīsies Laura Reinika vietā, kurš uz laiku būs devies izglītoties uz Kolumbiju.