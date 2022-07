"Prāta vētra" pirms Latvijas koncertturnejas sākšanās iepriecē ar jaunu videoklipu

“Dziesma tapa laikā, kad viss notika attālināti un tumsa, šķiet, lauzās iekšā pa visām spraugām. Brīži, kad “Tautumeitas” un “Prāta vētra” studijā rakstīja savas kopīgās albuma dziesmas, bija kā oāze, kurā veldzējāmies un kurā plauka jaunas draudzības un jauns duets," stāsta Asnate Rancāne.

"Bijām pie Ingara Viļuma mājas studijā, kad es iedziedāju pēdējās rindas dziesmai “Tur, kur Dieva kamanas slīd”. Pēc šīs dziesmas ieraksta Renārs teica, lai pamēģinu izpildīt vēl vienu dziesmu. Kaut kas tik silts un priecīgs radās mūsu kopskaņā, ka dziesma kļuva par duetu un vēlāk arī par visa albuma tituldziesmu. “Gads bez kalendāra” nav dziesma tikai par pandēmijas laiku. Dziesmas vārdi tik trāpīgi atgādina, ka viens otru varam pastutēt un pacelt tikvien kā ar telefonzvanu. Dažreiz laba saruna ar draugu salikt vērtības pa plauktiņiem, un pasaule jau atkal griežas jēgpilnāk,” pauž viņa.

Visos koncertos kā īpašais viesis pirms “Prāta vētras” uzstāsies Jānis Šipkēvics ar savu soloprojektu “SHIPSEA”, lai kopā ar spēcīgu pavadošo mūziķu grupu izstāstītu savu pieredzes stāstu kontrastiem bagātā mūzikas valodā.

“Prāta vētra” savā koncertprogrammā iekļāvusi gan klausītāju jau iemīļotas grupas melodijas, gan arī jaunā albuma “Gads bez kalendāra” dziesmas. Par koncerttūres skatuves vizuālo konceptu un scenogrāfiju rūpējas Kaspars Roga un Ainars Pastars (“Kompānija NA”), ko papildinās labāko gaismu režisoru un videomākslinieku veidoti krāšņi gaismu un video efekti.

"Pirmais koncerts jau pavisam tuvu! Mums būs pieci vasaras vakari kopā ar draugiem un mīļajiem. Neviens mēģinājums nevar aizstāt lielo skatuvi, tādēļ šī koncerttūre, atkalsatikšanās ar mūsu klausītājiem ir ļoti satraucošs mirklis mums pašiem. Tā būs viena iedvesmojoša sadziedāšanās!" tā turneju raksturo grupa "Prāta vētra".





Ukraiņi, kurus uz Latviju atvedušas kara bēgļu gaitas, šīs vasaras koncertus var apmeklēt bez maksas. Lai pieteiktos koncerta apmeklējumam, kā arī iepazītos ar koncerta apmeklēšanas noteikumiem, jādodas uz grupas mājaslapu www.pratavetra.lv. Informācija pieejama ukraiņu, krievu, angļu un latviešu valodā.

Sadarbībā ar AS “Pasažieru vilciens” pēc koncerta Jelgavā ir norīkots papildu vilciena reiss maršrutā Jelgava – Rīga ar atiešanas laiku plkst. 00.45 no Jelgavas stacijas. Vairāk informācijas: www.pv.lv. Biļetes uz koncertiem visā Latvijā pieejamas biļešu tirdzniecības vietnē eKase.lv, TC Spice informācijas centrā un pilsētu kasēs. Biļešu cena no EUR 25 līdz 50. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja bez maksas.