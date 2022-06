"Gazprombank" bijušais viceprezidents savā jaunajā Ukrainas armijas tērpā jūtas tā, it kā beidzot būtu izpildījis savu mērķi

Krievijas bankas "Gazprombank" bijušais viceprezidents Igors Volobujevs, kurš ir aizbraucis no Krievijas un iestājies Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēku rindās, staigājot pa Kijivu savā jaunajā Ukrainas armijas tērpā, jūtas tā, it kā beidzot būtu izpildījis savu mērķi, tā viņš norādījis intervijā "The Guardian".