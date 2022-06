FOTO: ar lirisku indī-popa priekšnesumu "Palladium" zālē uzstājas Hosē Gonsaless

Zviedru dziesminieks ar argentīniešu saknēm Hosē Gonsaless Latvijā iepazīts "Positivus" festivālā, kur mākslinieks uzstājies kopā ar savu melodisko folkroka grupu "Junip" 2014. gada festivālā un kā solo-mākslinieku 2017. gada festivālā.

Savu solo karjeru Gonsaless uzsāka 2003. gadā ar debijas albumu "Veneer", piesakot sevi kā liriskā indī-popa pārstāvi, kuram raksturīgs maigs vokāls ar paša izpildītu akustiskās ģitāras muzikālo pavadījumu.

Līdz ar debijas albumu iznākšanu mākslinieks iepazīstināja klausītājus ar savu ilgi meklēto muzikālo nišu, mierinošu un vienmēr aktuālu.

Gonsaless pazīstams arī ar savu melodisko folkroka apvienība "Junip", kuru mākslinieks izveidoja kā hobija grupu 90. gadu beigās kopā ar diviem bērnības draugiem un 2000. gadā pieteica kā izsmalcinātu, gluži vai ēteriski psihedēlisku folkroka apvienību.

Laiski dinamiskais grupas debijas albums "Fields" (2010) kļuva par klausītāju un mūzikas kritiķu favorītu. Junip pazīstama arī ar dziesmām no filmas "The Secret Life of Walter Mitty" skaņu celiņa.