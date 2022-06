Kāzām gatavojas dziedātāja Rita Ora

Dziedātāja Rita Ora saderinājusies ar savu mīļoto vīrieti režisoru Taiku Vaititi, ar kuru ir kopā jau 18 mēnešus.

31 gadu vecā dziedātāja un 46 gadus vecais ar “Oskara” balvu godalgotais režisors plānojot “pieticīgu ceremoniju”, kas notiks jau tuvākajā laikā, ir paredzēta vēlāk šovasar.

Kāzu svinības notikšot, tiklīdz abi būs pabeiguši darbu pie saviem šā brīža projektiem.

Rita šobrīd darbojas kā žūrijas pārstāve talantu šovā “The Voice Australia”, savukārt Taika strādā pie vairākiem filmu projektiem, to skaitā franšīzes “Zvaigžņu kari” turpinājuma.

Kāds no pārim tuviem draugiem izteicies: “Šeit nav runa, ka viņi gatavojas uz lielu izrādīšanos un jau iepriekš par to skaļi izsakās. Runa ir tikai par to, ka viņi ir iemīlējušies un izlemj, ka ir īstais brīdis nokārtot formāli savas attiecības. Viņi nespētu būt vēl laimīgāki.”

Ziņa par kāzām seko pēc tam, kad abi gandrīz vienlaikus izteikuši viens otram bildinājumu.

Paziņa atklājis: “Viņi negāja visu šo ‘Vai tu mani precēsi?’ epopeju, kam seko paziņojums “Instagram”.”

“Nav ne gredzena, ne lielas kņadas. Viņi satuvinājās aizvien vairāk un vairāk, un beigu beigās gandrīz vienlaikus viens otram pateica: ‘Es vēlos tevi apprecēt’.”

“Tas patiesībā ir ļoti romantiski un parāda, kādi viņi ir kopā.”

“Plāns ir apprecēties ārzemēs, tiklīdz viņu patreizējie projekti būs galā. Tikai tuvāko draugu un ģimenes lokā. Pēc tam kaut kad vēlāk, kad viņiem būs tāda iespēja, sekos lielas svinības Londonā. Uz to pulcēsies visi viņu slavenie draugi.”

“Taču šobrīd prioritāte ir došanās pie altāra un attiecību formalizēšana.”