VIDEO: Uģa Kuģa sieva uguns rituālā izlūdzas augstāko spēku labvēlību dzemdībām

Liela daļa no gatavošanās procesa šim lielajam notikumam un gaidīšanas laika sajūtām krišnaītu ģimenēs ne ar ko neatšķiras no pārējām topošajām māmiņām un tētiem, taču ir dažas atšķirīgas, tieši ar reliģisko pārliecību saistītas nianses. Tā nu "360TV" realitātes seriāla "Ģimene burkā" skatītājiem ir iespēja novērot specifisku krišnaītu rituālu “jagja”, kuru notur īsi pirms dzemdībām, lūdzot augstāko spēku palīdzību labvēlīgam iznākumam.

Šīs īpašais uguns rituāls notiek stingri saskaņā ar priekšrakstiem, un tā laikā, dziedot mantras, dievībām tiek piedāvāti ziedojumi - augļi, rīsi, gī sviests, saldumi.

“Nav tā, ka man būtu milzīgas bailes no dzemdībām, galu galā šī jau vairs nav pirmā reize. Tomēr tāds neliels uztraukumiņš jau ir, un tad ir labi apzināties, ka tiešām esi izdarījis visu iespējamo, arī izpildījis šo rituālu. Tas nav obligāti, visi pāri to neveic, bet man ir ļoti laba sajūta sirdī, ka to izdarījām, tāds sirdsmiers,” – savās sajūtās pēc rituāla dalās topošā māmiņa.