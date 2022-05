4 jaunas un iedvesmojošas dokumentālās filmas, ko skatīties maijā

Romiešu megabūves

Piektdien, 13. maijā plkst. 22.00

50. gads p.m.ē.: Jūlijs Cēzars valda pār Galliju, tomēr šī nebija vienkārša militārā uzvara. Roma vēlējās izplesties, ienesot civilizāciju pie sakautajiem barbariem, kas tagad bija daļa no viņu impērijas. Romas jaunā teritorija tika attīstīta ar apjomīgiem būvprojektiem, kas ietvēra akveduktus, ceļus, baseinus, amfiteātrus un arēnas. Šajā raidījumā tiek pētītas trīs pilsētas, kurās mūsdienās ir atrodamas šīs strādīgās civilizācijas pēdas. Ar datora radītiem attēliem, aerouzņēmumiem un ekspertu liecībām šajā triloģijā tiek atklāti romiešu inženierijas brīnumu noslēpumi.

Dārgumi ar Betaniju Hjūzu – Arābija

15. maijā plkst. 21.00

Arābijas pussalas maģiskā ainava ar satriecošām novecojušām klintīm un iespaidīgām tuksneša smiltīm reiz bija varenu impēriju robeža. Šajā dokumentālajā filmā Betanija visapkārt atklās vēstījumus no pagātnes, ko līdz pat mūsdienām glabā seno iedzīvotāju gravējumi klintīs. Nirstot starp skaistajiem Sarkanās jūras koraļļiem kopā ar jūras zinātnieku, Betanija atklās neparastus dārgumus, ko atstājuši tirgotāji, kuri savulaik šķērsoja šos ūdeņus no Indijas un Dienvidarābijas, dodoties uz Ēģipti un Romas impēriju. Vēsturiskas ostas paliekas atklāj liecības par ļoti ienesīgo vīraka un garšvielu tirdzniecību, ko kontrolēja nabateāņi – viena no lielākajām Senās Arābijas civilizācijām. Viņu milzīgā bagātība pieauga pateicoties vīraka tirdzniecībai un monopolam pār tā laika visvairāk iekārojamāko luksusa priekšmetu.

Pievienojoties mūsdienu beduīniem, kuri savās kamieļu karavānās dodas tuksnesī, Betanija uzzina, ka šie burvīgie dzīvnieki šeit tūkstošiem gadu bija tirdzniecības un dzīvesveida stūrakmens. Sekojot vīraka ceļam iekšzemē, Betanija sasniegs Senās Arābijas dārgakmeni: Nabateas galvaspilsētu Petru Jordānijā. Ar līdz šim nepieredzētu piekļuvi tās ikoniskākajai ēkai – iespaidīgajai Valsts kasei – Betanija atklās, ka šī plašā pilsēta nebija saistīta tikai ar inženierzinātņu brīnumiem, bet arī kalpoja kā mājvieta aptuveni 30 000 cilvēku – katrs ar savu dzīvi, cerībām un vēlmēm. Aizraujošs ieskats senos tiesu dokumentos vairāk nekā divus tūkstošus gadu vēlāk atklāj Petras iedzīvotāju personības, nepatikšanas un sapņus. Skatieties jauno dokumentālo filmu par neticamo Arābiju, ko piedāvā brīnišķīga stāstniece Betanija Hjūza – tikai kanālā Viasat History 15. maijā plkst. 21.00.

Londona: 2000 vēstures gadi

Darba dienās no 16. maija plkst. 19.00

Londona ir viena no lielākajām un sekmīgākajām pilsētām uz Zemes, tomēr pirms 2000 gadiem šī teritorija bija neapdzīvots purvs. Raidījuma vadītāji Dens Džonss, Sūzena Lipskomba un Robs Bels izstāstīs par krāšņo un reizēm asiņaino pilsētas vētraino izaugsmi un nākšanu pie varas – kā tā saskārās ar iebrukumiem, katastrofāliem ugunsgrēkiem un nāvējošu mēri, kā arī kā tā izauga no neliela romiešu tirdzniecības punkta līdz Britu impērijas galvaspilsētai un plaukstošai megapilsētai, kādu mēs to pazīstam šodien. Pateicoties īpašai piekļuvei un jauniem pētījumiem šī filma četrās daļās uz visiem laikiem izmainīs to, kā jūs skatāties uz pilsētu.

Baia — Romas Atlantīda

20. maijā plkst. 22.00

Baia, kuras platība ir trīs reizes lielāka par Pompeju, kas atrodas aptuveni 15 km no Neapoles un Flegrejas lauku vulkāniskajā apgabalā, ir pasaules lielākā arheoloģisko izrakumu vieta, kas atrodas zem ūdens.

Baias zemūdens drupas ir aizsargātas ar arheoloģiskā parka izveidi, kas ir galamērķis jauna veida zemūdens tūrismam, tomēr jūras mehāniskā un bioloģiskā darbība nopietni apdraud šo Pasaules mantojuma objektu.

Zinātnieku un tehnisko darbinieku komanda strādā, lai sargātu ūdens klātās drupas, un arheologi un arhitekti veido vietas karti un pēta, kas vēl nav atklāts jūras dzelmē — līdz šim ir atklāti tikai 30% šīs vietas dārgumu! Skatieties šo aizraujošo dokumentālo stāstu 20. maijā plkst. 22, kanālā Viasat History!

